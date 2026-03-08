Marcha 8M 2026 en Monterrey: Mujeres Protestan para Pedir Justicia y un Alto a la Violencia

A las 5:00 de la tarde de este domingo 8 de marzo de 2026, Día Internacional de la Mujer, dio inicio la Marcha 8M en Monterrey frente al Palacio de Gobierno del Estado de Nuevo León, ubicado en la Macroplaza de Monterrey, donde cientos de mujeres se reunieron y recorrieron las principales calles y avenidas del Centro de la ciudad para exigir un alto a la violencia.

Desde las 02:00 de la tarde comenzaron las actividades por el 8M, entre ellas la "Mercadita Feminista: De Morras para Morras", asesoría legal gratuita y espacios para apoyo psicológico, se colocó macro tendedero para exponer agresores, actividades para niñas y niños, así como expresiones artísticas feministas.

En punto de las 4:30 de la tarde, se formaron los cuatro bloques de la Marcha 8M en Monterrey, integrados por diferentes contingentes, siendo los familiares de víctimas de feminicidio y las madres buscadoras quienes encabezaron la protesta, seguidas de maternidades e infancias, mujeres con discapacidad y cientos más de jóvenes y adultas que salieron a las calles para alzar la voz para exigir seguridad y justicia.

