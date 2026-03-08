Hombre Asesina a Balazos a Expareja de su Novia en García, Nuevo León

Un hombre asesinó a balazos a la expareja de su novia, luego de presuntamente encontrarlos conviviendo dentro de un domicilio ubicado en la calle Sierra Garduño, en la colonia Sierra Real, en el municipio de García, Nuevo León.

Fue el reporte de una persona lesionada con arma blanca el que movilizó a elementos de seguridad y cuerpos de auxilio aproximadamente a las 08:00 de la noche del sábado 7 de marzo, luego de que el hombre herido fue trasladado en un vehículo particular a una clínica privada ubicada sobre la avenida Sor Juana Inés de la Cruz.

A su llegada, los paramédicos confirmaron que la víctima, identificada como Miguel Ángel Moreno de 24 años de edad, ya no contaba con signos de vida a causa de las heridas de proyectil de arma de fuego.

Investigan homicidio en García y detienen a presunto agresor

De acuerdo con una fuente cercana, el ahora fallecido, se encontraba conviviendo con su exnovia al interior de una vivienda en la colonia Sierra Real, cuando llegó la actual pareja de la mujer y le disparó en repetidas ocasiones, causándole heridas en la parte del tórax, que posteriormente provocaron su muerte.

La zona del homicidio fue resguardada por elementos de la Policía Municipal de García, de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León y Servicios Periciales para llevar a cabo las labores correspondientes, así como la detención del presunto agresor, quien ya fue puesto a disposición del Ministerio Público.

