Localizan Hombre Sin Vida en Calles de la Colonia Moderna en Monterrey

El cuerpo de un hombre fue localizado por vecinos de la colonia Moderna, en el municipio de Monterrey, durante la tarde de este viernes 6 de marzo. Este reporte causó una intensa movilización de elementos de seguridad y de investigación, quienes hicieron presencia en el cruce de las calles Álamo y Privada Independencia.

El cuerpo, perteneciente a un hombre de entre 28 a 30 años de edad, se encontraba escondido entre escombros y basura. La persona fallecida estaba envuelta en una cobija y presentaba diversas huellas de violencia, entre ellas, un alambre amarrado alrededor del cuello. Elementos de seguridad resguardaron de inmediato este punto. La movilización causó temor entre ciudadanos, debido a que una cuadra se encuentra una escuela primaria.

A este punto llegaron elementos de la Policía de Monterrey y de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL), quienes comenzaron con las investigaciones correspondientes. Según los primeros informes, aparentemente el cuerpo localizado habría sido tirado en este punto desde la madrugada, pero vecinos lo localizaron durante el medio día. Peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) comenzaron a recabar la información necesaria sobre este caso.

Investigan identidad de cuerpo localizado en colonia Moderna

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) ya se encuentran investigando la identidad de la persona fallecida, además de comenzar una búsqueda de los presuntos responsables. Los oficiales comenzaron un recorrido cerca de este punto para tratar de visualizar cámaras de seguridad cercanas para ver el material grabado. Se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre este caso.

Debido a este hallazgo, las calles Álamo y Privada Independencia fueron cerradas durante varias horas, por lo que automovilistas fueron desviados por avenidas aledañas. Vecinos pidieron a las autoridades que se realicen más recorridos de seguridad en este punto, ya que se trataba de una zona escolar.

Con información de Adriana Garcino | N+

DAGM