Choque entre Patrulla de Fuerza Civil y Vehículo Deja Tres Lesionados en Monterrey

Un choque entre una patrulla de Fuerza Civil y un vehículo particular dejó al menos a tres policías y un conductor herido. El percance se originó durante la tarde de este viernes 6 de marzo sobre la avenida Rodrigo Gómez en su cruce con Rangel Frías, en la colonia Lomas del Topo Chico, en Monterrey.

Noticia relacionada: Muere Bebé en Choque de Camino al Hospital en Cadereyta, Nuevo León

En el lugar se pudo observar como ambos vehículos tuvieron varios daños considerables. Al lugar llegaron paramédicos del ISSSTELEON quienes valoraron a los policías afectados y los trasladaron a un hospital cercano para recibir atención médica. En este lugar también hicieron presencial agentes de Movilidad de Monterrey y elementos de Fuerza Civil para resguardar este punto.

Hasta el momento se desconoce como ocurrieron los hechos, pero agentes de movilidad mencionaron que aparentemente se trataría de un percance por ignorar un semáforo en rojo. Las autoridades de tránsito serán las encargadas de determinar como sucedió este accidente y de esta formar deslindar las responsabilidades correspondientes. Se espera que las cámaras de seguridad cercanas ayuden a visualizar este hecho.

Choque deja a bebé sin vida, era trasladado a un hospital

Otro accidente vehicular se registró durante este viernes 6 de marzo, donde un bebé de 10 meses perdió la vida. El percance se registró en el Bulevar Juárez en el municipio de Cadereyta, Nuevo León. Este hecho se originó cuando los familiares de la víctima lo trasladaban a un clínica para se atendido de emergencia debido a que se encontraba sufriendo una broncoaspiración.

Debido al exceso de velocidad del vehículo donde el bebé era trasladado, terminaron impactando a un auto. A la llegada de paramédicos y rescatistas intentaron reanimar al pequeño, pero minutos después se confirmó que ya no contaba con signos vitales. Elementos de seguridad ya investigan este hecho y la razón por la que la víctima falleció.

Historias recomendadas:

Con información de Brina Samaniego | N+

DAGM