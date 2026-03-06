Localizan a Menores Reportados como Desaparecidos en Escobedo; Fueron Detenidos por Fuerza Civil
Luego de que dos menores de edad fueran reportados como desaparecidos desde el pasado 24 de febrero en el municipio de Escobedo, Nuevo León, autoridades de Fuerza Civil confirmaron que los jóvenes habrían sido detenidos por elementos de estar corporación.
Información en proceso...