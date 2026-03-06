Inicio Monterrey Localizan a Menores Reportados como Desaparecidos en Escobedo; Fueron Detenidos por Fuerza Civil

Localizan a Menores Reportados como Desaparecidos en Escobedo; Fueron Detenidos por Fuerza Civil

Dos menores de edad que habían sido reportados como desaparecidos en el municipio de Escobedo, Nuevo León, habrían sido detenidos por Fuerza Civil

Menores desaparecidos

Los menores habían sido detenidos por elementos de Fuerza Civil. Foto: N+

Luego de que dos menores de edad fueran reportados como desaparecidos desde el pasado 24 de febrero en el municipio de Escobedo, Nuevo León, autoridades de Fuerza Civil confirmaron que los jóvenes habrían sido detenidos por elementos de estar corporación.

Información en proceso...

Desaparecidos en México
