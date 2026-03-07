Investigan Ataque a Balazos que Dejó a Un Hombre Herido en Guadalupe, Nuevo León

La mañana de este sábado 7 de marzo se registró una movilización de autoridades tras el reporte de un hombre herido por arma de fuego en la colonia Cañada Blanca, en el municipio de Guadalupe. De acuerdo con los primeros informes, los hechos ocurrieron sobre la calle Concepción de Oro, donde vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego, lo que generó la movilización de cuerpos de seguridad y personal de investigación.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León acudieron al sitio para iniciar las indagatorias correspondientes y recabar evidencias relacionadas con el ataque armado.

La persona lesionada fue identificada como José Francisco, de 45 años de edad, quien tras resultar herido por arma de fuego logró trasladarse por sus propios medios a una unidad médica. El hombre acudió a las instalaciones de la Cruz Verde Fuentes de San Miguel, donde solicitó atención médica debido a una herida de bala a la altura del tórax.

Tras ser valorado por personal médico, se determinó que debía ser trasladado a un hospital para una atención más especializada, por lo que posteriormente fue llevado al Hospital Metropolitano para su valoración médica.

Autoridades investigan el ataque

El reporte del hombre herido generó también el despliegue de agentes ministeriales en la colonia Cañada Blanca, quienes realizaron las primeras investigaciones en el lugar donde presuntamente ocurrió la agresión.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni se han dado a conocer detalles sobre los presuntos responsables de este ataque armado. Las autoridades únicamente confirmaron que un hombre resultó lesionado por arma de fuego durante este hecho registrado la mañana del sábado en el municipio de Guadalupe.

