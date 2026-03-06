Cae en Monterrey Premio Mayor del Sorteo Superior No. 2875 de la Lotería Nacional
La noche de este viernes 6 de marzo se efectuó el Sorteo Superior de la Lotería Nacional en su edición número 2875, el cual celebró el centenario de la creación de escuelas secundarias públicas.
En punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional en la Ciudad de México, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 45937. La serie número 1 fue remitida para su venta mediante canales electrónicos, la serie número 2 fue dispuesta para su venta a la ciudad Monterrey, Nuevo León.
Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 7 y 7. ¡Felicitaciones a los afortunados ganadores!.
Cae segundo premio del Sorteo Mayor en Monterrey
La noche del pasado martes 24 de febrero cayó en Monterrey, Nuevo León, el segundo premio del Sorteo Mayor número 4003 de la Lotería Nacional, edición dedicada a la conmemoración del Día de la Bandera. El monto fue de 2 millones 550 mil pesos dividido en tres series.
El número ganador fue el 09321 y la serie número 1 fue dispuesta para su venta en Monterrey, Nuevo León, resultando favorecida la capital regiomontana con este importante premio. La serie número 2 fue enviada a Monclova, Coahuila, y la serie número 3 se comercializó a través de canales electrónicos.
Con información de Fernando Palomino
