Cae en Monterrey Premio Mayor de 21 MDP del Sorteo No. 4002 de la Lotería Nacional

La noche de este martes 17 de febrero se llevó a cabo el Sorteo Mayor No. 4002 de la Lotería Nacional, edición que rindió homenaje al 56 aniversario de la Colecta Anual de la Cruz Roja Mexicana, y donde el Premio Mayor de 21 millones de pesos cayó en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

El sorteo se realizó en punto de las 20:00 horas en el Salón de Sorteos del edificio de la Lotería Nacional, ubicado en la Ciudad de México, donde se contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos, dividido en tres series. El número ganador fue el 34981, el cual se encuentra en la ciudad de Monterrey.

De acuerdo con la información oficial, la serie número 1 fue dispuesta para su venta en la ciudad de Monterrey, por lo que el premio mayor cayó en la capital de Nuevo León. En tanto, la serie número 2 fue remitida para su venta en la ciudad de Querétaro, mientras que la serie número 3 se ofreció a través de canales electrónicos.

Este sorteo formó parte del calendario oficial correspondiente al mes de febrero de 2026 y tuvo como objetivo reconocer la labor humanitaria de la Cruz Roja Mexicana, institución que cada año realiza su colecta nacional para recaudar fondos que permitan continuar brindando atención de emergencia, servicios médicos y apoyo a la población.

Video: Resultado Premio Sorteo Mayor 4002 Lotería Nacional de Hoy 17 de Febrero del 2026

Rinden Homenaje al Gral. Mariano Escobedo con Sorteo en Nuevo León

El pasado 10 de febrero se llevó a cabo en Nuevo León el Sorteo Mayor No. 4001 de la Lotería Nacional, en el Teatro Digital Fidel Velázquez, en el municipio de Escobedo. La edición fue dedicada al General Mariano Escobedo, como un homenaje a su legado. La directora general Olivia Salomón destacó la importancia de compartir la historia con la ciudadanía, mientras que el alcalde Andrés Mijes subrayó el impacto social y económico que genera este tipo de eventos en el municipio.

El sorteo contó con una bolsa de 66 millones de pesos, incluyendo un Premio Mayor de 21 millones, ganado por el número 36379. El segundo premio, de 2 millones 550 mil pesos, fue para el número 24453 y el tercero, de 900 mil pesos, correspondió al 08876. Además, fue el segundo sorteo que la Lotería Nacional realiza fuera de la Ciudad de México en lo que va del año.

DAGM