Rinden Homenaje al Gral. Mariano Escobedo, con Sorteo 4001 de la Lotería Nacional, en Nuevo León

La Lotería Nacional, en coordinación con el municipio de Escobedo, Nuevo León, llevó a cabo el Sorteo Mayor No. 4001 en el Teatro Digital Fidel Velázquez en una edición conmemorativa dedicada al General Mariano Escobedo. Este evento se llevó a cabo la noche del martes 10 de febrero.

La maestra Olivia Salomón, directora general de la Lotería Nacional, señaló que la historia no debe quedarse únicamente en los libros, sino compartirse con la gente y honrarse en el territorio donde se forjó. Destacó que este homenaje al General Mariano Escobedo busca recordar la vida y el legado de un mexicano que, en uno de los momentos más complejos del país, decidió mantenerse firme con la república mexicana.

El alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, reconoció el impacto económico y social que genera la llegada de un sorteo de esta magnitud al municipio. Mijes señaló que la Lotería Nacional destina recursos a causas de beneficencia, lo que ayuda a personas de escasos recursos e impulsa iniciativas que fomentan la participación ciudadana.

Sus sorteos son para la beneficencia y aunque una parte es para los premios otra es para gente de escasos recursos, entonces es muy importante que lo hagamos

El sorteo contó con una bolsa repartible de 66 millones de pesos, incluyendo un Premio Mayor de 21 millones de pesos. Además, se trató del segundo sorteo que la Lotería Nacional realizó fuera de la Ciudad de México en lo que va del año.

Durante este sorteo, el número 36379 fue anunciado como ganador del Premio Mayor, lo que generó emoción entre los asistentes en el teatro y en los puntos de venta a nivel nacional. El segundo premio más grande, el cual era de 2 millones 550 mil pesos, tuvo como resultado el número 24453 y el tercer premio, de 900 mil pesos, fue ganado por el número 08876.

