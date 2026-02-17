Cerrarán Carril de Av. Chapultepec por Fuga de Agua en Guadalupe, NL: ¿A Partir de Cuándo?

La paraestatal Agua y Drenaje de Monterrey anunció que, debido a la reparación de una fuga de agua subterránea, será cerrado un carril de la avenida Chapultepec en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, lo que provocará una reducción en la circulación vehicular a partir de la noche de este martes 17 de febrero.

El cierre se realizará en la circulación de oriente a poniente, en dirección hacia Monterrey, en un tramo aproximado de 80 metros lineales, ubicado cerca del cruce con la calle Arteaga, frente a un supermercado de la zona. Autoridades mencionaron que será en punto de las 8:00 pm cuando comenzarán con esta reducción, momento en que iniciarán las obras de reparación en una tubería dañada.

Autoridades precisaron que el cierre será únicamente de un carril, mientras que el resto de la avenida permanecerá habilitada. Para reducir las afectaciones al tránsito, se implementará un contraflujo en este punto. En el sitio permanecerá personal de transito para orientar a los automovilistas y evitar algún percance.

¿Hasta cuándo estará cerrada la avenida Chapultepec?

Los trabajos continuarán hasta el miércoles 18 de febrero, y se prevé que durante el transcurso de la tarde el carril sea reabierto, una vez que concluyan las labores de reparación. Las autoridades pidieron a los conductores a extremar precauciones al circular por el área, respetar los señalamientos y considerar rutas alternas para evitar retrasos en sus traslados.

Hasta el momento no se ha informado si debido a estos trabajos de reparación se llevarán a cabo cortes de agua, por lo que se pidió a los ciudadanos mantenerse alerta a las plataformas oficiales de Agua y Drenaje de Monterrey y verificar cualquier comunicado.

