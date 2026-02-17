Evacúan a Más de 300 Trabajadores por Fuga de Gas en Santa Catarina

Una fuga de gas en una tubería de la red provocó la evacuación de 322 trabajadores de la construcción la tarde de este martes en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León.

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil de Nuevo León, el reporte se recibió alrededor de las 13:30 horas sobre la avenida Alfonso Reyes número 100, en la colonia Valle de Santa Catarina.

La dependencia estatal detalló que el incidente se originó cuando una retroexcavadora, que realizaba trabajos de excavación en una zanja sobre la banqueta exterior del inmueble, dañó accidentalmente una tubería de gas natural de dos pulgadas. La ruptura generó una fuga que obligó a activar de inmediato los protocolos de seguridad en la zona.

Video: Desalojan a Más de 300 Trabajadores por Fuga en Construcción en Santa Catarina

Desalojan a 322 trabajadores por fuga de gas

El punto afectado se ubica frente al Consulado Americano, por lo que las autoridades implementaron medidas preventivas para evitar cualquier riesgo mayor. Como parte de estas acciones, se evacuó a 322 trabajadores que se encontraban laborando en la construcción cercana.

Elementos de Protección Civil Nuevo León realizaron una evaluación de riesgos tanto en el área externa como en el interior de la obra, con el objetivo de descartar peligros adicionales. Posteriormente, el caso fue turnado al área de inspección de la corporación para el seguimiento correspondiente.

La fuga fue controlada por personal de la compañía de Gas Natural, quienes procedieron al cierre de una válvula ubicada a unos metros del punto afectado, logrando detener el escape sin que se registraran personas lesionadas.

