Estos son los Circuitos Suspendidos de la Regio Ruta por Marcha del 8M en Monterrey

Debido a las marchas por el 8M, el servicio de la Regio Ruta realizará ajustes temporales en sus recorridos y horarios en el centro de Monterrey durante la tarde de este domingo 8 de marzo.

Las autoridades señalaron que las modificaciones comenzarán a partir de las 4:00 de la tarde, debido a las movilizaciones que se llevarán a cabo en distintos puntos del primer cuadro de la ciudad. Algunos circuitos suspenderán su servicio de manera provisional y otros funcionarán como rutas alternas para los usuarios.

¿Cuáles serán los circuitos suspendidos de la Regio Ruta?

Como parte de estos ajustes en la operación de la Regio Ruta, el municipio informó que dos circuitos dejarán de operar temporalmente mientras se desarrollan las marchas en el centro de Monterrey. Estos recorridos atraviesan zonas cercanas a la Macroplaza, uno de los puntos donde suelen concentrarse las movilizaciones del 8M.

Según la información del municipio de Monterrey, el servicio de estas rutas se reanudará el lunes 9 de marzo a partir de las 5:00 de la mañana, cuando el transporte vuelva a operar con normalidad. Estos serán los circuito suspendidos durante este 8 de marzo:

Circuito D:

Obispado – Macroplaza – Fundidora

Circuito E:

Macroplaza – Félix U. Gómez – Moderna

¿Cuáles serán las rutas provisionales de la Regio Ruta?

Para evitar afectar la movilidad de los usuarios, las autoridades municipales informaron que dos circuitos funcionarán de manera provisional como alternativa durante el tiempo que dure la suspensión de los recorridos mencionados.

En ambos casos, las unidades realizarán una parada provisional en el cruce de las avenidas Nuevo León y 16 de Septiembre, en la colonia Independencia, con el objetivo de facilitar el traslado de los pasajeros mientras se mantienen los ajustes por las movilizaciones.

Circuito A:

Macroplaza – Mederos – La Rioja

Circuito G:

Macroplaza – Sierra Ventana – San Ángel

