Fiscalía de Nuevo León Investigará a Siete Policías de San Pedro por Presunto Abuso de Autoridad

Durante las últimas horas se registró una movilización de autoridades en el municipio de San Pedro Garza García, luego de que la Secretaría de Seguridad Municipal informará sobre la detención de siete oficiales de la policía preventiva. Los elementos fueron asegurados tras una denuncia relacionada con un presunto abuso de autoridad ocurrido durante una detención.

El operativo se llevó a cabo en las instalaciones del C2 de San Pedro, ubicadas sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en la zona de Valle Oriente. En ese sitio se concentraron autoridades municipales para realizar las acciones relacionadas con la detención de los elementos señalados.

De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Seguridad del municipio, la investigación se inició luego de que se recibiera una denuncia en la que se señalaba a varios oficiales por presuntamente cometer actos indebidos durante la detención de una persona. La movilización llamó la atención de quienes transitaban por la zona, ya que se observaron unidades oficiales y personal de seguridad realizando diversas diligencias dentro de las instalaciones.

Al tener conocimiento de que había una denuncia ciudadana en su contra, los ahora detenidos acordaron una cantidad de dinero que cada uno aportaría y a su vez le ofrecieron el monto total a un mando superior de la corporación la cual pertenecen, a cambio de que les ayudara para que no hubiera problema con la referida denuncia en la que se les señalaba.

Esta información forma parte de las indagatorias iniciales, por lo que las autoridades continúan revisando los hechos para determinar con precisión lo que ocurrió durante ese operativo. Hasta el momento, la Secretaría de Seguridad municipal ha dado a conocer pocos detalles sobre el caso, ya que el proceso de investigación sigue en curso.

Elementos serán presentados ante la Fiscalía

Las autoridades informaron que los siete oficiales detenidos serán puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, instancia que se encargará de continuar con las investigaciones correspondientes.

Detenidos:

Brandon "N"

Jesús "N"

José "N"

Hinkel "N"

Félix "N"

Fernando "N"

Abel "N"

Será esta dependencia la que determine si existió abuso de autoridad o alguna otra irregularidad durante la detención que originó la denuncia. La Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción permanece en atención y seguimiento a la denuncia ciudadana por el delito de Abuso de Autoridad, interpuesta en contra de los siete policías en su carácter de servidores públicos municipales.

La Secretaría de Seguridad de San Pedro señaló que se mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier conducta fuera de la ley por parte de los elementos policiales. Por ello, se procedió con la detención de los oficiales mientras se esclarecen los hechos.

