Detienen a Entrenador de Handball por Presuntamente Abusar de Mujer en Guadalupe, NL
El entrenador detenido por presuntamente abusar de una mujer fue detenido en la colonia San Bernabé.
Un entrenador de handball fue detenido por elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) luego de ser acusado por una mujer quienes presuntamente sufrió abusos y acoso por parte del instructor. Este hecho se dio a conocer durante la tarde de este lunes 9 de marzo.
El hombre, identificado como Cecilio “N”, de 39 años de edad, fue denunciado por los delitos de abuso y acoso presuntamente cometidos durante el año 2025 en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Fueron elementos de seguridad quienes localizaron al hombre en la colonia San Bernabé, por lo que procedieron a su arresto.
Cecilio “N” fue trasladado a un centro de reinserción social del estado, donde permanecerá bajo resguardo en lo que un juez de control determine su situación legal. Esta detención se da a conocer un día después de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, momento en que cientos de colectivos salen a las calles a marchar para exigir justicia ante miles de casos de abusos y feminicidios.
Continúan acusaciones contra entrenadores en Nuevo León por presunto abuso
Se espera que en los próximos días se revelen más detalles sobre este caso, así como la posible fecha de una audiencia para comenzar con la investigación de este presunto caso de abuso contra mujeres deportistas. Hasta el momento se desconoce si solo existe una denuncia o si serían más acusaciones.
Este hecho se suma a los casos de Damazo “N”, Jorge “N” y un entrenador de natación, quienes son investigados desde el año 2025 luego de recibir varias denuncias en su contra por presuntamente abusar y acosar a varias menores de edad.
Con información de Pedro Caballero | N+
