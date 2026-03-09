Policía Ayuda Escoltando Vehículo que Trasladaba a Menor de 7 Años a un Hospital en Monterrey

Una patrulla municipal auxilió a una familia que circulaba a exceso de velocidad para trasladar a un menor a una clínica médica. El hecho ocurrió sobre la avenida Ruíz Cortines, a la altura de la colonia Hidalgo en Monterrey, Nuevo León.

Este hecho se registró cuando una patrulla municipal se percató de un vehículo que circulaba a exceso de velocidad en los carriles de la ecovía, por lo que comenzó una persecución. De este auto bajó una mujer para explicarle al oficial que se dirigían a un hospital ya que un menor de 7 años se encontraba en estado crítico. Luego de descubrir que un niño se encontraba en riesgo, el policía regresó a su unidad y encendió las sirenas para abrirle paso a la familia.

Con ayuda del oficial, la familia logró llegar hasta la clínica 17 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde el personal de salud ingresó de emergencia al menor de 7 años. Hasta el momento se desconoce que padecimiento tiene el pequeño, por lo que se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este caso. En el lugar permaneció el policía que ayudó a la familia por unos instantes.

Video: Policía Auxilia a Familia que Trasladaba a Menor a un Hospital en Monterrey

Reconocen a elemento tras auxiliar a familia que iba a hospital

Horas más tarde se dio a conocer que la corporación de la Policía de Monterrey reconoció al elemento que ayudó a esta familia. El oficial fue identificado como Eduardo Santiago Zapata Rodríguez, quien ha participado en más casos similares donde varios ciudadanos fueron auxiliados.

La familia del menor auxiliado también agradeció el trabajo y apoyo que brindó el oficial Eduardo Santiago. Según el elemento, el vehículo se dirigía al Hospital Universitario, pero debido a la lejanía desde este punto decidió escoltarlos hasta la colonia Benito Juárez, donde se contaba la clínica 17 del IMSS.

