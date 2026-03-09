Mecánico es Asesinado a Balazos al Salir de su Casa en Monterrey

Un mecánico fue asesinado a balazos la mañana de este lunes 9 de marzo cuando salía de su domicilio para dirigirse a trabajar, en un ataque armado registrado al sur de Monterrey. El hecho fue reportado en el cruce de la avenida Río Nazas, a unos 50 metros de la avenida Lázaro Cárdenas, en una zona ubicada en los límites con el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

Video: Deja Ataque a Balazos Una Persona Sin Vida en Av Río Nazas y Lázaro Cárdenas en Monterrey

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue sorprendido por un hombre ya lo esperaba en el lugar y ataco a balazos contra la víctima cuando esta salía de su casa, provocándole heridas de gravedad. Vecinos del sector señalaron que tras escuchar los disparos salieron a observar lo que ocurría y encontraron al hombre tirado en la vía pública, por lo que dieron aviso a las autoridades y a los cuerpos de emergencia.

La víctima se dirigía a trabajar

Según testigos, la víctima fue identificada como Tadeo, de aproximadamente 40 años de edad. Presuntamente se dirigía a ir a trabajar a una agencia automotriz cuando ocurrió el ataque. Trascendió que momentos antes el hombre se había despedido de su madre, una mujer de la tercera edad. Al percatarse de que su hijo había sido atacado y se encontraba sin vida, la mujer sufrió una fuerte crisis nerviosa.

Personas cercanas y vecinos intentaron auxiliarla mientras esperaban la llegada de las autoridades y los paramédicos. Al lugar acudieron elementos de Fuerza Civil, quienes aseguraron la zona y solicitaron la presencia de personal de Protección Civil de Monterrey y de la Cruz Roja para brindar atención médica.

Sin embargo, tras revisar al hombre, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los primeros informes, la víctima presentaba al menos un impacto de bala en la cabeza. Posteriormente, el área fue resguardada por elementos de tránsito municipal y agentes ministeriales, quienes iniciaron las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido

Autoridades cerraron el acceso de la avenida Lázaro Cárdenas hacia la avenida Río Nazas mientras se realizaban las indagatorias y el levantamiento de evidencias. Además, se informó que cámaras de seguridad de algunos negocios ubicados en la zona habrían captado el momento del ataque.

