Choque entre Dos Transportes de Personal Deja 35 Lesionados en Apodaca, Nuevo León

Un choque entre dos camiones de transporte de personal dejó más de 30 personas heridas. El percance se registró durante la mañana de este lunes 9 de marzo en los límites de los municipios de Juárez y Apodaca, Nuevo León, en la colonia Lomas de la Paz.

Fueron los choferes de ambas unidades quienes de inmediato pidieron el apoyo a las autoridades correspondientes debido a que varios pasajeros señalaban haber sufrido algún golpe. Hasta este punto llegaron paramédicos, quienes confirmaron que fueron 35 personas en total quienes presentaban diversas lesiones. Los afectados recibieron atención médica en este punto, sin necesidad de ser trasladados.

Minutos más tarde hicieron presencia elementos de Movilidad y Tránsito de Apodaca, quienes comenzaron con las investigaciones correspondientes para determinar como ocurrieron los hechos. Ambas unidades fueron orilladas para evitar que en este punto se registrara tráfico lento. Se espera que sea esta autoridad quien deslinde las responsabilidades correspondientes.

Muere mujer tras choque en carretera Cadereyta-Allende

Otro accidente vehicular ocurrió durante la noche de este 8 de marzo, cuando dos vehículos chocaron sobre la carretera Cadereyta-Allende en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. En este punto se reportó la muerte de una mujer una persona más lesionada.

Se trataría de una camioneta tipo estaquita la cuál presuntamente invadió un carril, provocando que otro vehículo la impactara de manera frontal. Paramédicos señalaron que la mujer fallecida se trataba de la copiloto del auto particular, mientras que la persona herida se trataría de un hombre quien viajaba en ese mismo carro. Autoridades ya investigan como ocurrieron los hechos para deslindar las responsabilidades correspondientes.

