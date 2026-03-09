Muere Hombre de la Tercera Edad Afuera de Banco del Bienestar en Monterrey

Un hombre de la tercera edad murió aparentemente mientras realizaba fila para cobrar su pensión afuera del Banco del Bienestar ubicado en la avenida de la Huerta, a la altura de la calle Ciruelas, en la colonia San Bernabé cuarto sector, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Roban Dinero de Cajero Automático del Banco del Bienestar en Montemorelos, Nuevo León

El reporte movilizó a elementos de Fuerza Civil hasta el punto, quienes llevaron a cabo el acordonamiento del lugar en espera de los peritos para realizar el levantamiento de evidencias, así como del cuerpo, para realizarle la autopsia de ley y determinar la causas de su fallecimiento.

Video: Investigan Muerte de Hombre en Fila del Banco Bienestar en San Bernabé, Monterrey

Investigan muerte de adulto mayor afuera de Banco del Bienestar

Se trata de un hombre de entre 60 y 65 años de edad, que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial, quien quedó tendido frente al Banco del Bienestar. Otros adultos mayores que se encontraban en el lugar señalaron la falta de atención por parte del personal de la institución, pues quienes asisten a cobrar su pensión, muchas veces tienen que esperar bajo el sol y sin hidratación suficiente.

Minutos más tarde llegaron los familiares del adulto mayor fallecido para continuar con las diligencias correspondientes en la colonia San Bernabé, en Monterrey. Las autoridades continúan investigando el hecho y están a la espera de los resultados de la autopsia de ley para confirmar si el hombre murió por causas naturales o hubo otros factores involucrados.

Historias recomendadas:

Con información de Alexis Lozano | N+

SHH