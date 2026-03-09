Choque Frontal Deja Una Mujer Muerta y Un Lesionado en Carretera Cadereyta-Allende, Nuevo León

Un choque frontal registrado durante la noche del domingo 8 de marzo dejó como saldo una mujer sin vida y una persona lesionada en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. El accidente ocurrió sobre la carretera Cadereyta–Allende, generando la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades viales en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se presentó a la altura del ejido Hacienda La Trinidad, en el kilómetro 23 de dicha vía. Automovilistas que circulaban por el lugar alertaron a las autoridades al percatarse del fuerte impacto entre los dos vehículos involucrados.

Video: Deja Choque Frontal Una Muerta y Un Herido en Cadereyta

Según la información recabada en el lugar, una camioneta tipo estaquitas de color blanco presuntamente invadió el carril contrario, lo que provocó que impactara de frente contra un automóvil de color gris en el que viajaban dos personas. Tras el fuerte choque, la mujer que iba como copiloto en el automóvil resultó herida y perdió la vida en el lugar de los hechos. El conductor del vehículo también resultó lesionado a causa del impacto.

Movilización de cuerpos de emergencia

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil y personal de auxilio para brindar atención a los involucrados en el accidente. Los rescatistas atendieron al conductor lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Mientras tanto, las autoridades confirmaron que la mujer que viajaba como acompañante ya no contaba con signos vitales al momento de la revisión. El área fue acordonada por elementos de tránsito y seguridad para permitir las labores de auxilio y el inicio de las investigaciones correspondientes.

Agentes viales retuvieron al conductor de la camioneta involucrada para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente. Será a través de las investigaciones y peritajes que se determine la responsabilidad del percance. La víctima fue identificada de manera preliminar como una mujer de aproximadamente 40 años de edad, quien viajaba como acompañante en el automóvil.

Las autoridades continuarán con las indagatorias para determinar con precisión cómo ocurrió el choque frontal que dejó como saldo una persona fallecida y otra lesionada en esta carretera del municipio de Cadereyta Jiménez.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

