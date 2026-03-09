Cierran Estación Y Griega del Metro de Monterrey: ¿Cuándo Reanudan Operaciones?

Metrorrey informó el cierre temporal de la estación Y Griega de la Línea 1 del Metro de Monterrey, debido a las labores de reacondicionamiento y conexión con la Línea 6 que se encuentra en construcción.

Entre los trabajos que llevarán a cabo en la estación Y Griega para conectar con la Línea 6 son: reparaciones estructurales, pintura en estructura de acero y concreto, instalación de rutas podotáctiles, bancas y apoyos isquiáticos, así como la instalación de pasamanos en acero inoxidable.

¿Qué días estará cerrada la estación Y Griega del Metro de Monterrey?

La estación Y Griega del Metro de Monterrey permanecerá cerrada a partir del lunes 9 de marzo y hasta el miércoles 25 de marzo de este 2026. Debido a esto, el tren viajará directo entre el Parque Fundidora y Eloy Cavazos, sin parar en dicho punto.

Será el próximo jueves 26 de marzo cuando vuelva a operar con normalidad la estación Y Griega de la Línea 1, de acuerdo con lo informado por Metrorrey. Cabe destacar que la Línea 2 y la Línea 3 del Metro de Monterrey operarán de manera habitual, sin afectaciones por las obras de construcción y reacondicionamiento para las nuevas líneas.

Transmetros brindarán servicio gratis en tres estaciones durante cierre

De igual manera, Metrorrey explicó que debido al cierre temporal por los trabajos para conectar la Línea 1 con la Línea 6 del Metro de Monterrey, habrá servicio provisional de transmetro gratis en en tres estaciones.

Los transmetros Félix U. Gómez - Dos Ríos y el Alameda - Praderas, que sus recorridos coinciden con la estación Y Griega y Eloy Cavazos, brindarán servicio provisional sin costo durante el tiempo que se lleven a cabo los trabajos de conexión, pero será únicamente en las siguientes estaciones: Eloy Cavazos, Y Griega y Parque Fundidora.

