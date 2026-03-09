Rescatan a Hombre Atrapado en el Cerro de las Mitras en Nuevo León; Intentaba Recuperar Dron

Un hombre fue rescatado luego de caer a una altura de 30 metros en el paraje conocido como Pico Piquín en el Cerro de las Mitras, en el municipio de Monterrey. El sujeto intentaba recuperar un dron, el cual se habría desplomado, lo que generó que quedara atrapado en este sitio.

Fue durante el pasado 8 de marzo cuando rescatistas de Protección Civil de Nuevo León recibieron este reporte, por lo que se movilizaron de inmediato para comenzar con las labores necesarias. Luego de localizar al sujeto, los elementos utilizaron diversas herramientas y cuerdas para poder poner a salvo al hombre, quien presentaba una lesión en una extremidad superior y múltiples golpes en el cuerpo.

Luego de poner a salvo al hombre, rescatistas comenzaron a brindarle atención médica. Una vez valorado e hidratado, elementos comenzaron con el operativo de descenso. Al llegar a la parte baja, el sujeto mencionó que se retiraría por sus propios medios a una clínica para atenderse las heridas que presentaba. Hasta el momento se desconoce en que estado de salud se encuentra la persona rescatada.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León recomendaron a los ciudadanos a no exponerse en este tipo de actividades o arriesgar su integridad por un objeto material. Los rescatistas pidieron a las personas que visitan este tipo de lugares acudir en compañía de alguien que conozca las rutas y senderos en montañas.

Fue el pasado 5 de marzo cuando los elementos de rescate también pusieron a salvo a dos jóvenes que quedaron atrapados en el Pico Sur del Cerro de la Silla, en el municipio de Monterrey. Este despliegue ocurrió durante varias horas de la madrugada. Ambas personas fueron identificadas como Clara, de 21 años y Irvin de 23 años de edad.

