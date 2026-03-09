Una familia resultó herida de bala luego de sufrir un presunto intento de asalto cuando circulaban a bordo de una camioneta sobre la calle Acapulco en su cruce con Girasol en la colonia Las Margaritas en Apodaca, Nuevo León. Minutos más tarde, elementos de seguridad confirmaron el fallecimiento de un menor de edad.

El hecho se registró frente a una tienda de conveniencia, donde aparentemente hombres armados interceptaron una camioneta donde viajaban una mujer y sus dos hijos. Luego de presuntamente intentar asaltar a la familia, los sujetis dispararon contra el vehículo y posteriormente huyeron de este lugar.

A este punto llegaron elementos de la Policía de Apodaca y paramédicos, quienes confirmaron que la mujer y dos menores de edad presentaban heridas de bala. Se trataría de un niño de 7 años, quien fue trasladado de emergencia a un clínica tras presentar un impacto en la cabeza, minutos más tarde se confirmó su muerte. La madre y una menor de 11 años también fueron atendidas luego de ser víctimas de los presuntos asaltantes.

Realizan operativo de seguridad tras balacera contra familia en Apodaca

Hasta el momento se desconoce el estado de salud de la familia, por lo que se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este presunto intento de asalto. El lugar de los hechos fue acordonado y la camioneta de la familia fue resguardada. Se espera que Agentes Ministeriales hagan presencia para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Elementos de Policía de Apodaca comenzaron con un despliegue en calles y colonias cercanas para tratar de localizar a los presuntos agresores. Se espera que las cámaras de seguridad cercanas ayuden para visualizar el momento y poder identificar a los agresores. Un ciudadanos comentó que uno de los implicados portaba una gorra negra.

