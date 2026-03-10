Tráiler Vuelca y Provoca Cierre de Carretera a Colombia en Salinas Victoria, NL; Hay Un Herido

Un tráiler cargado con polietileno volcó cuando circulaba sobre la carretera a Colombia, a la altura del kilómetro 22, perteneciente al municipio de Salinas Victoria, Nuevo León. El accidente vial se registró minutos antes del medio día de este martes 10 de marzo y generó la movilización de los cuerpos de emergencia hasta el sitio.

A bordo de tráiler iba un hombre de aproximadamente 45 años de edad, quien conducía la unidad y resultó herido. De acuerdo con su testimonio, habría sido la alta velocidad y el peso del cargamento lo que hizo que perdiera el control del vehículo pesado en la curva de la carretera, volcando y tirando el cargamento sobre esta vía de comunicación.

Automovilistas que transitaban por la zona, se detuvieron para auxiliar al chofer del tráiler que salió proyectado por una de las ventanas de la unidad. Elementos de Protección Civil de Salinas Victoria y paramédicos que arribaron al sitio, valoraron al hombre y lo trasladaron a un hospital para su atención médica, pues presentaba heridas y algunos golpes en la cabeza.

Cierre vial de la carretera a Colombia en Salinas Victoria

Luego de la volcadura del tráiler cargado con polietileno, las autoridades llevaron a cabo el cierre de la vialidad en ambos sentidos, en dirección hacia los municipio de Escobedo y Anáhuac, lo que generó que el tráfico colapsara en esta vía de comunicación.

Al sitio también llego una grúa para retirar la unidad de carga pesada, mientras los brigadistas levantaban los sacos con polietileno que tiró el tráiler al volcar en la curva. En el sitio ya fue colocado el polvo absorbente para evitar riesgos por el derrame de aceites.

Con información de Alexis Lozano | N+

