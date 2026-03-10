Trailero es Asesinado a Balazos en Zona Industrial de Apodaca, Nuevo León

Un trailero fue asesinado a balazos en una zona industrial del municipio de Apodaca, Nuevo León. El hecho se registró durante la noche del lunes 8 marzo en la calle Antonio E. Marco, a unos metros del Libramiento Noreste, cerca de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

La víctima era un hombre de aproximadamente 40 años de edad, quien fue ubicado a un costado de la unidad de carga que se encontraba encendida, con las luces activas y que transportaba rollos de acero. Vestía pantalón de mezclilla con playera en color café y presentaba heridas por proyectil de arma de fuego.

Elementos de la Policía de Apodaca, agentes Ministeriales y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) de Nuevo León se movilizaron hasta el sitio donde fue encontrado el trailero asesinado en el municipio de Apodaca, a unos metros del Libramiento Noreste.

Al arribar llevaron a cabo el acordonamiento de la calle Antonio E. Marco, donde fueron ubicados y señalados varios casquillos percutidos. De igual manera, realizaron el levantamiento y traslado del cuerpos para la autopsia de ley. En el sitio del homicidio continuaron las investigaciones para determinar el móvil del ataque.

Muere menor en ataque a balazos en Apodaca

Minutos antes de encontrar al trailero sin vida, se registró otro hecho violento en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Una familia fue víctima de un ataque directo cuando circulaba en su camioneta por la calle Acapulco, en la colonia Las Margaritas. Uno de los menores perdió la vida a causa de los impactos de bala.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, se presume que los sujetos armados intentaron matar al padre, quien huyó del sitio dejando a su familia a bordo del vehículo, donde la madre y otro menor de edad resultaron con heridas causadas por los proyectiles de arma de fuego.

Con información de Mauro Morales | N+

SHH