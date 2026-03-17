Moviliza Menor Presuntamente Armado Dentro de Primaria en Juárez, Nuevo León

La presunta presencia de un estudiante armado en una escuela primaria provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal de Juárez y agentes ministeriales durante este martes 17 de marzo. La situación generó preocupación entre la comunidad escolar y derivó en un operativo dentro del plantel para verificar el reporte.

La alerta se originó luego de que padres de familia informaran a las autoridades sobre la posible presencia de un menor que presuntamente portaba un arma. Ante el reporte, las corporaciones de seguridad acudieron al lugar para atender la situación.

Video: Moviliza a la Fiscalía Alumno de Primaria Presuntamente Armado en Colonia Fomerrey 131

El incidente ocurrió en la Escuela Primaria Benito Juárez, ubicada en el cruce de las calles 21 de Marzo y 20 de Septiembre, en la colonia Fomerrey 131, en el municipio de Juárez, Nuevo León.

Tras recibir el aviso, elementos de seguridad se trasladaron al plantel educativo para confirmar la información y garantizar la seguridad de los estudiantes, maestros y personal del lugar. La presencia de las patrullas y de agentes ministeriales llamó la atención de los padres de familia que se encontraban en las inmediaciones de la escuela durante el horario escolar.

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De manera preliminar, trascendió que la situación estaría relacionada con un menor de aproximadamente 11 años de edad, quien presuntamente cursa el quinto grado de primaria en el mismo plantel. Sin embargo, las autoridades no brindaron mayores detalles sobre el caso mientras se realizaban las revisiones dentro de la escuela. El reporte inicial indicaba que el menor podría estar armado, lo que llevó a las autoridades a actuar de inmediato para descartar cualquier riesgo para la comunidad escolar.

Padres de familia desconocían la alerta

Al ser cuestionados por las autoridades y medios de comunicación, varios padres de familia señalaron que desconocían el motivo de la movilización policial y no tenían información clara sobre la alerta. Algunos padres mencionaron que únicamente observaron la llegada de las unidades policiales y posteriormente el ingreso de los agentes al plantel educativo para realizar las revisiones correspondientes.

Elementos de la Policía Municipal y detectives de la Fiscalía ingresaron a la escuela para llevar a cabo una inspección dentro de las instalaciones. El objetivo era verificar la información del reporte y determinar si existía algún riesgo real dentro del plantel.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han informado si la presunta amenaza fue difundida a través de redes sociales o si el menor fue detectado durante algún operativo de revisión de mochilas realizado dentro de la escuela. Tampoco se ha confirmado oficialmente si el alumno portaba algún objeto peligroso al momento de la intervención.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR