Detienen a Mujer por Presuntamente Golpear a su Pareja en Monterrey, Nuevo León

Una mujer fue detenida luego de que presuntamente agrediera en repetidas ocasiones a su pareja. Los hechos se registraron durante la tarde de este lunes 16 de marzo en un domicilio ubicado en la colonia Valle Verde, en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

Noticia relacionada: Mujer Asesina con Arma Blanca a su Expareja en Escobedo, Nuevo León

Fue en el cruce de las calles Alondra y Gorrión donde una pareja se encontraba reunida en un domicilio realizando un convivencia. Minutos más tarde, presuntamente una mujer comenzaría a agredir a su novio en repetidas ocasiones, lo que generó que la víctima huyera de este lugar para pedir ayuda a elementos de seguridad.

El hombre agredido señaló a elementos de la Policía de Monterrey que su novia se comenzó a comportar agresiva con el, lo que generó las presuntas agresiones. Los oficiales municipales llegaron al domicilio donde la pareja estaba reunida y en ese punto lograron la detención de la presunta agresora quien fue identificada como Angeles “N”, de 27 años de edad.

Mujer presuntamente asesina a su pareja en Escobedo

Otro hecho similar se registró durante la madrugada de este lunes 16 de marzo, momento en que una mujer presuntamente asesinara con arma blanca a su expareja . Este suceso se registró en la colonia Nueva Esperanza, en Escobedo, Nuevo León.

Luego de presuntamente tener una pelea, una mujer atacó a su expareja con un arma blanca para luego huir de ese sitio. La víctima, en un intento de pedir auxilio salió a la calle, punto donde uno de sus amigos circulaba en un auto. El hombre traslado de inmediato al sujeto hasta una clínica privado y horas más tarde fue llevado al Hospital Universitario, lugar donde confirmaron su muerte.

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