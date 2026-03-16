Mujer Asesina con Arma Blanca a su Expareja en Escobedo, Nuevo León

Un hombre murió luego de ser atacado con un arma blanca presuntamente por su expareja. Los hechos se registraron durante la madrugada de este lunes 16 de marzo en un domicilio en la colonia Nueva Esperanza, en Escobedo, Nuevo León.

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Los hechos ocurrieron cuando presuntamente el hombre tuvo una discusión con su expareja al interior de una casa. La mujer presuntamente habría herido al fallecido con un arma blanca y posteriormente huyó de este punto. La víctima salió de su propiedad para pedir ayuda y en ese momento un amigo del afectado circulaba en su vehículo por esta área, por lo que de inmediato lo llevó a un clínica privada.

Luego de ser valorado médicamente, especialistas señalaron que el hombre se encontraba un estado delicado por lo que era necesario ser trasladado al Hospital Universitario. Luego de varias horas de recibir ayuda por especialistas, se confirmó que la víctima habría perdido la vida. Elementos de seguridad y de investigación llegaron hasta este centro médico para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Video: Hombre Muere tras Sufrir Ataque de su Expareja en Escobedo Nuevo León

Identifican a hombre asesinado por su expareja

La víctima fue identificada como Isaac Aldair, de 28 años de edad. Elementos de investigación hicieron presencia en la colonia Nueva Esperanza para llevar a cabo los trabajos correspondientes y tratar de localizar cámaras de seguridad cercanas para poder analizar los videos y así identificar a la o los presuntos responsables.

Vecinos de esta colonia comentaron de manera anónima a las autoridades que hace un par de semanas la mujer ya había tenido una discusión con la víctima y le habrían provocado algunas lesiones. En esa ocasión, Isaac Aldair no presentó alguna denuncia ante las autoridades de seguridad. Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este caso.

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Con información de Carlos Campos | N+

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