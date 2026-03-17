Detienen a Tres Cubanos en Monterrey, Nuevo León; Son Investigados por Presunto Robo en Saltillo

Tres hombres originarios de Cuba fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal luego de circular en sentido contrario en un vehiculo en calles de la colonia Cumbres en Monterrey, Nuevo León. Los hechos se dieron a conocer este martes 17 de marzo, elementos informaron que los sujetos son investigados por presuntos robos en Saltillo, Coahuila.

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Fue en el cruce de la avenida Paseo de los Leones y Enrique C. Livas donde los elementos de la Policía de Monterrey pidieron a las tres personas bajar del auto donde viajaban para realizar una inspección. En el vehículo fueron localizadas 19 envolturas con hierva seca similar a la marihuana, por lo que procedieron a detenerlos.

Elementos señalaron que las tres personas detenidas son de nacionalidad cubana y fueron identificados como William “N”, de 30 años, Neuri “N”, de 28 años y Daniel “N”, de 34 años de edad. A los sujetos también les fueron decomisados tres celulares. Las personas arrestadas y sus pertenencias fueron puestas a disposición del Ministerio Público, lugar donde se determinará su situación legal.

Detenidos habrían cometido un presunto robo en Saltillo

Luego de revisar los expedientes de los tres sujetos, autoridades mencionaron que los detenidos son investigados por el presunto robo en la Notaría Pública 134 la cual está ubicada en la colonia Los Doctores, en Saltillo, Coahuila. En este lugar fue sustraída una caja fuerte con aproximadamente 600 mil pesos en efectivo.

Hasta el momento se desconoce si los tres detenidos serán trasladados a Saltillo para llevar a cabo un juicio, por lo que se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este caso. Por el momento los sujetos permanecerán en las celdas de la Policía de Monterrey.

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