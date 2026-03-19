Identifican a Hombre Abatido por Policía de Guadalupe en Nuevo León

Fue identificado como Ángel de la Cruz de 31 años de edad, el hombre abatido por un policía municipal de Guadalupe, Nuevo León, la tarde del miércoles 18 de marzo, en la colonia Valle del Sol. De acuerdo con lo informado por las autoridades, el sujeto contaba con antecedentes por diversos delitos como daño en propiedad ajena.

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En 2019 fue remitido al Penal del Topo Chico por un delito patrimonial. Además, había sido sorprendido con portación de arma de fuego y otras sustancias prohibidas, de acuerdo con lo informado por las autoridades luego de que se confirmara su muerte tras un enfrentamiento con los policías de Guadalupe.

Video: Identifican a Abatido por Policía de Guadalupe

Hombre abatido estaba con su hijo de 4 años

Los hechos que cobraron la vida de Ángel de la Cruz ocurrieron momentos después del medio día del miércoles 18 de marzo en la calle Verdon, en su cruce con Pablo Livas, en la colonia Valle del Sol, perteneciente al municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Los elementos de la Policía de Guadalupe arribaron al sitio luego de ser alarmados por un reporte de personas sospechosas y armadas quemando cobre. Al llegar al lugar, intentaron entablar una conversación y fueron agredidos a tiros.

Cuando los oficiales intentaron realizarle una revisión el hombre presuntamente se escudó con su hijo de 4 años de edad. En diversos videos captados por automovilistas y transeúntes se ve al ahora abatido cargando al menor con una mano y sosteniendo con la otra un machete, en una confrontación con los policías de Guadalupe, donde posteriormente fue abatido.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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