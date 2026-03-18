Policía Abate a Hombre tras Presuntamente ser Atacado con Machete en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre fue abatido por elementos de la Policía Municipal luego de que presuntamente intentara atacar a los oficiales con un arma blanca. El hecho se registró durante la tarde de este miércoles 18 de marzo en la colonia Valle del Sol, en Guadalupe, Nuevo León.

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Fue en el cruce de las calles Verdon y Pablo Livas donde elementos de la Policía de Guadalupe hicieron presencia tras un reporte de vecinos donde mencionaron que un grupo de hombres se encontraban quemando cobre. Luego de que los oficiales le pidieran a los sujetos que dejaran de hacer esa actividad, uno de ellos presuntamente atacó a los elementos con un machete.

Luego de que la situación se saliera de control, uno de los elementos de la Policía de Guadalupe le disparó al hombre. De inmediato se pidió el apoyo de paramédicos, pero al llegar a este punto se confirmó que el sujeto ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue acordona para comenzar con las investigaciones correspondientes.

Investigan asesinato de hombre en colonia Valle del Sol

En este sitio también hicieron presencia elementos ministeriales y peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP). Agentes Ministeriales ya se encuentran investigando este caso para determinar si la acción por parte de los elementos municipales fue la correcta. En este sitio fueron vistos varios oficiales entrevistando a vecinos para aclarar como sucedieron los hechos.

Se espera que las cámaras de seguridad que portan los elementos de la Policía de Guadalupe ayuden a visualizar este momento y de estar forma se puedan deslindar las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas. Elementos de seguridad también lograron encontrar el machete con el que presuntamente el sujeto abatido intentó atacar a los oficiales municipales.

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Con información de Porfirio Medellín | N+

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