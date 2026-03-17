Localizan a Hombre Sin Vida Dentro de Domicilio en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre fue asesinado tras recibir un ataque a balazos al interior de su domicilio. El hecho se reportó durante la tarde de este martes 17 de marzo en calles de la colonia Rancho Viejo en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

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Fue en el cruce de las calles Rancho Aguilera y Rancho Girasol donde elementos de seguridad hicieron presencial tras el reporte de detonaciones de arma al interior de una casa. Luego de realizar un recorrido, policía confirmaron que dentro de un domicilio fue localizada una persona sin vida.

Elementos de la Policía de Guadalupe mencionaron que el hombre habría recibido múltiples impactos de bala. Este lugar fue acordonado y reguardado de inmediato para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. En este punto también llegaron peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, así como agentes de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

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Identifican a hombre asesinado en la colonia Rancho Viejo

Agentes Ministeriales lograron identificar a la víctima. El hombre asesinado se trataría De Francisco Julián, de 31 años de edad. Vecinos señalaron que el sujeto se dedicaba a los trabajos eléctricos. Autoridades mencionaron que buscarán cámaras de seguridad cercanas para poder analizar el material grabado y tratar de localizar a los responsables.

Elementos de la Policía de Guadalupe realizaron varios recorridos en calles y colonias cercanas de este punto para tratar de localizar a los presuntos agresores. Se espera que este despliegue continúe mientras se llevan a cabo las indagatorias correspondientes en el domicilio donde el hombre fue localizado sin vida.

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Con información de Alex Rodríguez | N+

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