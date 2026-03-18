Muere Motociclista de 20 Años en Zona de Carreras Clandestinas en Guadalupe, Nuevo León

Un motociclista perdió la vida luego de derrapar y posteriormente ser arrollado por un automovilista que se dio a la fuga, en un hecho ocurrido en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. De acuerdo con autoridades, la zona donde ocurrió el accidente es conocida porque frecuentemente se reúnen conductores de motocicletas para realizar carreras clandestinas.

El accidente se registró sobre el Boulevard Miguel de la Madrid y la avenida Día del Empresario, a la altura de la colonia Valle Soleado. Este punto ha sido señalado por vecinos y autoridades como un sitio donde es común observar a motociclistas circulando a exceso de velocidad, lo que representa un riesgo constante para otros automovilistas.

Video: Muere Motociclista en Choque en Blvd. Miguel de la Madrid en Guadalupe

Según los reportes, un grupo de motociclistas suele reunirse en una gasolinera cercana a la caseta de Juárez-Cadereyta. Desde ese lugar, recorren el Boulevard Miguel de la Madrid a gran velocidad.

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Una de las versiones indica que el motociclista habría perdido el control de su unidad luego de que un automóvil le cerrara el paso. Esto provocó que derrapara y se impactara contra los muros de contención, para finalmente quedar volcado sobre la vía. Tras el accidente, el conductor involucrado que presuntamente provocó el incidente se dio a la fuga, dejando al joven motociclista tendido en el pavimento.

Falta de atención inmediata

Fueron los propios compañeros del motociclista quienes solicitaron ayuda a los cuerpos de emergencia. Sin embargo, de acuerdo con los reportes, ni paramédicos ni autoridades municipales de Guadalupe arribaron de inmediato al sitio. Minutos más tarde, personal de la Cruz Roja acudió desde el centro de Monterrey para brindar atención.

Sin embargo al revisar al joven, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. De manera extraoficial, el motociclista fue identificado como Eduardo Martínez, de aproximadamente 20 años de edad. Su fallecimiento ha generado preocupación entre habitantes de la zona, quienes reiteran el peligro constante por las carreras clandestinas que se realizan en ese sector.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR