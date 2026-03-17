Pareja Queda Atrapada en Auto Tras Choque en Ciénega de Flores, Nuevo León

Una pareja quedó atrapada dentro de un auto luego de chocar contra dos unidades de carga. El hecho se registró durante la tarde de este martes 17 de marzo sobre la carretera a Laredo, a la altura del municipio de Ciénega de Flores, Nuevo León.

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El carro afectado viajaba en medio de dos tráileres y tras una mala maniobra, uno de los vehículos de carga terminó impactando a el auto compacto contra la caja de otro camión lo que generó que los tripulantes quedaran atrapados. Luego de percatarse de este percance, automovilistas pidieron el apoyo de rescatistas.

Al lugar llegaron elementos de Protección Civil de Nuevo León para comenzar con los labores necesarios y poner a salvo a la pareja atrapada. Tras varios minutos de trabajos, los rescatistas lograron liberar a la pareja afectada. En este punto también hicieron presencia paramédicos de la Cruz Roja Mexicana quienes de inmediato brindaron atención médica a las personas heridas.

Video: Choque Deja a Pareja Atrapada Dentro de Auto en Ciénega de Flores Nuevo León

Accidente causa tráfico lento en carretera a Laredo

Hasta el momento se desconoce cual es estado de salud de la pareja herida, por lo que se espera que en las próximas horas se revelen más detalles. Será elementos de tránsito quienes lleven a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades correspondientes. En este sitio no se reportaron personas retenidas.

Debido a los labores que se llevaron a cabo sobre esta vía, un carril de la carretera a Laredo tuvo que ser cerrado lo que generó un intenso tráfico en este punto. A este lugar llegó una grúa para retirar los materiales del vehículo accidentado y así poder liberar esta zona.

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Con información de Adriana Garcino | N+

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