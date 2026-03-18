Conductor de Tractocamión Atropella Niño y Huye en Pesquería, Nuevo León

Luego de presuntamente arrollar a un grupo de niños y darse a la fuga en las calles de la colonia Valle de Santa María, en el municipio de Pesquería, Nuevo León, el conductor de un tractocamión fue detenido por oficiales de la Policía de Pesquería. El momento del accidente fue captado por cámaras de seguridad ubicadas en el lugar de los hechos.

Noticia relacionada: Muere Motociclista de 20 Años en Zona de Carreras Clandestinas en Guadalupe, Nuevo León

En el video que llegó a la redacción de N+ se observa como el camión circula a exceso de velocidad y embiste a los menores que viajaban a bordo de una bicicleta. En las imágenes se ve como dos logran saltar del vehículo ligero, pero uno es atropellado y resulta lesionado de una de sus piernas.

A pesar de ello, el conductor de la unidad tipo tractocamión huyó del lugar, mientras otro hombre, aparentemente familiar de los menores, corrió hacia el lugar del accidente auxiliar a los niños y detener al presunto responsable, quien siguió su camino pero fue detenido momentos después.

Video: Atropella a Niño Conductor Huye y lo Detiene Policía en Col Valle de Santa Maria en Pesquería

Identifican y detiene a conductor tras atropellar a niños

Luego de rastrearlo, elementos de la Secretaría de Seguridad de Pesquería ubicaron al presunto responsable sobre la calle Osorio, en su cruce con Camposanto. El conductor, identificado como Reyes Daniel "N" de 21 años de edad, fue detenido después de reaccionar de forma violenta ante la inspección de las autoridades.

La unidad tipo tractocamión fue asegurada por los elementos de la Secretaría de Seguridad de Pesquería para continuar con la investigación de los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han dado una actualización sobre el estado de salud actual de los menores, principalmente del que manejaba la bicicleta, quien resultó con una lesión en la pierna.

Historias recomendadas:

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH