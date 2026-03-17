Pintor Sufre Descarga Eléctrica y Cae a la Banqueta en Monterrey, Nuevo León

Un hombre sufrió una descarga eléctrica cuando se encontraba realizando labores de pintura en la parte alta de una propiedad. El hecho se reportó la noche de este martes 17 de marzo en la colonia Cumbres en el municipio de Monterrey, Nuevo León.

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Fue en el cruce de las calles Hacienda la soledad y Hacienda del toro donde vecinos pidieron el apoyo de autoridades luego de que un hombre sufrieron una descarga de 13 mil voltios y cayera sobre la calle, lo que generó que sufriera golpes de gravedad. En este sitio hicieron presencia elementos de Protección Civil de Nuevo León para atender al pintor.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana confirmó que el hombre presentaba varios golpes de consideración tras caer a la banqueta, por lo que fue atendido en el sitio y posteriormente trasladado hasta un hospital cercano para recibir atención médica. Hasta el momento el pinto no ha sido identificado pero sería de nacionalidad hondureña.

Hombre es trasladado grave a hospital tras electrocutarse

Se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este caso y sobre el estado de salud del pintor. En el lugar se pudo observar las pertenencias del afectado junto a una mancha de color rojo. En el sitio del accidente también hicieron presencia elementos de la Policía de Monterrey para llevar a cabo los trabajos correspondientes.

Vecinos señalaron que los cables en los postes de la CFE estaban un poco bajos, por lo que pidieron a las autoridades correspondientes analizar esta situación para evitar que este tipo de accidentes sigan sucediendo en la colonia Cumbres. Los propietarios de la casa que era pintada brindaron su declaración ante los elementos de seguridad.

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Con información de Carlos Campos | N+

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