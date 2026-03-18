Camioneta Cae a Socavón y Queda Atrapada en San Pedro, Nuevo León

Un conductor cayó con todo y su camioneta dentro de un socavón en la avenida María Izquierdo, entre la avenida Dr. Atl y Lázaro Cárdenas, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. El accidente se registró poco después de las 04:00 horas del miércoles 18 de marzo cuando el automovilista regresaba de trabajar.

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El hombre que conducía la camioneta blanca, identificado como Luis Montañez, ya se dirigía a su casa después de trabajar durante la madrugada, cuando cayó dentro del socavón. A pesar de los daños, el conductor logró bajarse del vehículo particular y salir ileso.

“Venia manejando ya para llegar a mi casa y de repente pues la camioneta se fue para abajo” dijo Luis Montañez, quien agregó que la zona en la que se formó el socavón va de bajada, por lo que, es difícil visualizar el hundimiento para esquivarlo.

Video: Cae Camioneta en Socavón en Av. María Izquierdo San Pedro

Retiran con grúa camioneta atrapada en socavón en San Pedro

Minutos después de que se registró el accidente, una grúa se movilizó hasta el sitio, en la avenida María Izquierdo, entre la avenida Dr. Atl y Lázaro Cárdenas, en el municipio de San Pedro Garza García, para retirar sacar la camioneta blanca que cayó dentro del socavón.

Aparentemente, en el lugar del hundimiento también se registra una fuga de agua. Se espera que en la próximas horas las autoridades atiendan este socavón para evitar mayores accidentes y se deslinden responsabilidades.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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