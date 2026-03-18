Matan a Hombre a Balazos en la Colonia Villa de los Nogales en García, Nuevo León

Un hombre fue asesinado a balazos en la vía pública del municipio de García, Nuevo León, durante los primeros minutos del miércoles 18 de marzo. El ataque armado se dio en el cruce de las calles Andrés De Olmo y 16 De Septiembre, en la colonia Villa de los Nogales.

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La víctima, de entre 35 a 40 años de edad, fue localizada luego de que las autoridades recibieran el reporte de un hombre sin vida. Inicialmente se hablaba de una riña entre pandillas lo que habría ocasionado la muerte del hombre, que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial, pero esta versión no ha sido confirmada.

La zona fue asegurada por autoridades municipales de García y agentes ministeriales llevaron a cabos el levantamiento de evidencias para iniciar con las indagatorias correspondientes. En el sitio donde se registró el ataque armado fueron localizados al menos cinco casquillos percutidos y un cartucho hábil.

Matan a hombre en ataque a balazos en García

Minutos después de las 13:00 horas del martes 17 de marzo, un hombre fue asesinado en un ataque a balazos en la colonia Valle de Lincoln, en el municipio de García, Nuevo León. El hecho generó el despliegue de las autoridades municipales y estatales.

Vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Cartagena y Málaga, donde las autoridades de seguridad municipal de García localizaron a un hombre de aproximadamente 30 años de edad, quien ya no presentaba sin signos vitales y terminó tirado sobre la vía pública.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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