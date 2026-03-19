Ataque a Balazos Deja Un Herido en Colonia Cañada Blanca en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre sufrió un intento de ejecución en calles del municipio de Guadalupe, Nuevo León, durante un hecho violento que generó alarma entre vecinos de la zona y la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades tras los reportes ciudadanos. De acuerdo con la información, el ataque se registró sobre la calle Apozal, ubicada en la colonia Cañada Blanca.

En ese punto, sujetos armados abrieron fuego contra un hombre, dejándolo herido en plena vía pública. La agresión ocurrió en un entorno residencial, lo que incrementó la preocupación entre quienes habitan en ese sector. En el sitio, vecinos reportaron haber escuchado gritos y detonaciones de arma de fuego, lo que los llevó a solicitar apoyo inmediato a las corporaciones de emergencia.

Video: Intentan Ejecutar a Hombre en Colonia Cañada Blanca en Guadalupe

Los testimonios señalan que los disparos fueron múltiples, lo que generó momentos de tensión y temor entre las personas que se encontraban cerca del lugar al momento del ataque

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A la llegada de elementos de la Cruz Roja, los paramédicos atendieron a un hombre lesionado que presentaba múltiples impactos de bala. Tras brindarle los primeros auxilios en el lugar, procedieron a su traslado a un hospital para recibir atención médica especializada. La víctima fue identificada como Hugo de 36 años de edad, quien fue llevado al Hospital Metropolitano para su valoración y tratamiento.

Investigación en curso

Agentes ministeriales acudieron al sitio de los hechos para iniciar con las investigaciones correspondientes. En la escena del ataque, las autoridades localizaron al menos cinco casquillos percutidos sobre la vía pública, lo que forma parte de las evidencias recabadas.

Hasta el momento, no se tiene información sobre la identidad o el paradero del o los agresores, por lo que las indagatorias continúan para esclarecer lo ocurrido.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR