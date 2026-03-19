Conductor Queda Herido tras Dormitar y Volcar su Tráiler en Carretera Nacional en Linares, NL

El chofer de un tráiler resultó lesionado luego de volcar su unidad de carga y derramar diésel a la altura del kilómetro 175 de la Carretera Nacional, en el municipio de Linares, Nuevo León. El accidente provocó el cierre parcial de estas importante vía de comunicación.

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De acuerdo con los primeros reportes, fue aparentemente una dormitada lo que llevó al chofer del tráiler a volcar su unidad en la Carretera Nacional. Elementos del cuerpos de Bomberos de Linares se movilizaron hasta el kilómetro 175 donde se registró el accidente para auxiliar al trailero.

Al llegar al sitio, los bomberos rescataron al conductor lesionado, del cual no han dado a conocer su identidad, y abanderaron la unidad pesada que quedó volcada sobre el pavimento. El tráiler venía de Altamira, Tamaulipas, y tenía como destino la ciudad de Monterrey, Nuevo León; el chofer estaba a punto de llegar cuando dormitó y sufrió el accidente.

Video: Vuelca Tráiler y Deja Un Herido en Carretera Nacional Km. 175 en Linares

Queda heridas tres personas en choque contra patrulla

La mañana del miércoles 18 de marzo se registró un accidente vial entre una camioneta particular y una patrulla de la Policía Municipal, que dejó como saldo tres personas heridas, entre ellas un menor de edad, en la carretera a Reynosa, en el municipio de Cadereyta Jiménez, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, la patrulla municipal impactó a la camioneta que salió proyectada contra un semáforo ubicado en la zona. Las tres personas que viajaban a bordo de la camioneta resultaron lesionadas, una de ellas quedó atrapada dentro del vehículo particular y fue auxiliada por los cuerpos de emergencia.

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Con información de Raymundo Elizalde | N+

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