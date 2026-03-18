Camioneta Choca Contra Columna en Construcción de Línea 6 del Metro en San Nicolás, NL

Una camioneta chocó contra una de las columnas en la cosntrucción de la Línea 6 del Mentro de Monterrey. El percance ocurrió durante la tarde de este miércoles 18 de marzo sobre la avenida Miguel Alemán a la altura de la colonia La Fe, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

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Luego de que aparentemente el conductor de una camioneta perdiera el control del vehículo, terminó encima de una banqueta y posteriormente entró a la construcción del metro terminando por chocar contra una de las columnas de la Línea 6. Al percartarse de la situación, varias personas pidiero el apoyo de las autoridades correspondientes para ayudar a la persona afectada.

Hasta el momento se desconoce si en este sitio se presentaron personas heridas de gravedad, por lo que se espera que en las próximas horas se den más detalles sobre este accidente vehícular. En el lugar también hicieron presencia elementos de movilidad para llevar a cabo los trabajos correspondientes y liberar la circulación.

Choque en construcción del metro causa caos vial en Miguel Alemán

Debido a la movilización de autoridades, la avenida Miguel Alemán comenzó a registrar un intenso tráfico a la altura de un centro comercial. Elementos de Tránsito de Monterrey pidieron a los conductores tomar rutas alternas para evitar quedar atrapado en las kilómetricas filas de vehículos sobre esta importante vía.

Varios vehículos comenzaron a usar el estacionamiento de un centro comercial como una ruta alternar para tratar de evitar quedar atrapado en este punto de la avenida Miguel Alemán. Se espera que en las próximas horas llegue a este lugar una grúa para retirar la camioneta accidentada y de esta forma liberar la circulación.

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Con información de Carlos Campos | N+

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