¿Quién es "El Patas", Presunto Integrante de "Los Mayos" Detenido Hoy en Culiacán, Sinaloa?

Fuerzas federales detuvieron este jueves 19 de marzo de 2026 en la localidad de Valle Escondido, de Culiacán, Sinaloa, a Omar Oswaldo "N", alias “El Patas”.

En un operativo a cargo de elementos de la Secretaría de Marina, cayó este día el objetivo prioritario de 38 años, identificado como integrante de la facción "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa.

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Así fue el operativo en el que cayó "El Patas"

Como parte de las acciones coordinadas que se desarrollan en Sinaloa para inhibir la actuación de grupos generadores de violencia, personal de la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, llevó a cabo este jueves un despliegue operativo en diversos municipios de la entidad.

En una acción vinculada a este despliegue operativo, se ejecutó una intervención en un domicilio relacionado con una célula delictiva de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, donde fue detenido el integrante de dicha organización criminal.

Durante esta intervención, también se localizó a una mujer, identificada como hija de un líder criminal, quien no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra, por lo que fue liberada y entregada a sus familiares.

Operativo desató enfrentamiento

Como parte del operativo, se ubicó un inmueble utilizado por integrantes de una célula delictiva afín a “Los Mayos”. Al arribar al sitio, el personal naval fue objeto de una agresión, por lo que se vio obligado a repeler el ataque.

Como resultado de estos hechos, de manera preliminar, 11 agresores vinculados con el mismo grupo criminal perdieron la vida. En el lugar se aseguraron armas de alto poder y equipo táctico.

¿Quién es "El Patas"?

Omar Oswaldo "N", de 39 años, es identificado como presunto integrante de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, una escisión que se disputa con "Los Chapitos" el control de la organización criminal y de las plazas.

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