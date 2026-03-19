Audiencia de Rafael Caro Quintero: Fijan Fecha para el Inicio del Juicio del Narcotraficante

Este jueves, 19 de marzo de 2026, se realizó la audiencia de seguimiento en el juicio contra el narcotraficante Rafael Caro Quintero, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, Estados Unidos de América (EUA).

Cabe recordar que Caro Quintero, también conocido como 'Narco de Narcos', está acusado de haber torturado y asesinado a Enrique Kiki Camarena Salazar durante los años 80, un agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

Este jueves se realizará una audiencia de seguimiento en el juicio contra Rafael Caro Quintero, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn. El reporte de Ariel Moutsatsos (@arielmou), corresponsal de N+.



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De acuerdo con Ariel Moutsatsos, corresponsal de N+, el juez fijó el 8 de marzo de 2027, como la fecha para el inicio del juicio al narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero en la Corte Federal de Brooklyn, en Nueva York.

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Caro Quintero libra la pena de muerte

Rafael Caro Quintero, narcotraficante mexicano preso en Estados Unidos desde febrero de 2025, también está acusado de posesión de armas de fuego, narcotráfico, crimen organizado, entre otros delitos.

Caro Quintero no va a enfrentar la pena de muerte, pero podría enfrentar cadena perpetua; no tendrá la oportunidad de realizar un acuerdo de cooperación.

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Con información de N+.

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