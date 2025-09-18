Los Puntos Clave de la Audiencia de Rafael Caro Quintero Hoy: Dan Fecha de Próximo Encuentro

El narcotraficante mexicano Rafael Caro Quintero se presentó hoy 18 de septiembre de 2025 en una nueva audiencia en la Corte de Distrito del Este en Brooklyn, Nueva York. Aquí te compartimos los datos clave y la fecha del próximo encuentro.

El pasado 17 de septiembre la fiscal de Estados Unidos de América (EUA), Pam Bondi, escribió en su cuenta de la red social X que Rafael Caro Quintero fue entregado a Estados Unidos por orden de Donald Trump.

Sin embargo, este jueves la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reconoció que el Gobierno de Estados Unidos solicitó el envío de Rafael Caro Quintero, aunque la decisión del traslado fue del Gabinete de Seguridad nacional.

Los puntos clave de la audiencia de Caro Quintero

Durante la audiencia del narcotraficante Rafael Caro Quintero fueron tres los puntos clave que se desarrollaron durante el encuentro, de acuerdo con Ariel Moutsatsos, corresponsal de N+FORO.

Caro Quintero apareció con el cabello totalmente blanco y se le ve delgado, por en buena condición física. El narcotraficante estaba vestido con el uniforme carcelario beige y una camiseta naranja.

El narco mexicano estuvo todo el tiempo con sus abogados y el audífono de traducción.

Es prácticamente un hecho que se irá a juicio, siempre puede haber negociaciones y hay indicios de negociaciones entre la Fiscalía y la defensa de Caro Quintero, pero no han sido confirmadas

Si hubiera negociaciones quizá no iría a juicio y se quedaría con cadena perpetua con algunas mejoras en sus condiciones en la cárcel

Se discutieron sus condiciones carcelarias, pues su defensa dice que no caben más de tres personas en la celda. Se llegó al acuerdo de revisar con el buró de prisiones y a mediados de octubre se discutirá el tema

La siguiente audiencia será el 19 de marzo 2026

Se confirmó que Caro Quintero no va a enfrentar la pena de muerte

