Sheinbaum Reconoce que Estados Unidos Pidió a Caro Quintero, pero Aclara Quién Decidió Enviarlo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció hoy 18 de septiembre de 2025 que el Gobierno de Estados Unidos de América (EUA) sí solicitó el envío del narcotraficante Rafael Caro Quintero, pero aclaró de quién fue la decisión de trasladarlo desde México.

El 27 de febrero de 2025 Rafael Caro Quintero fue enviado a Estados Unidos, junto con otros 28 criminales que estaban presos en México.

El pasado 17 de septiembre de 2025 la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, dijo que la entrega de Rafael Caro Quintero fue a petición del presidente Donald Trump.

En su cuenta oficial de X, Bondi escribió: "En febrero, por orden del presidente Trump, recibimos la custodia del asesino de Kiki desde México".

Sheinbaum aclara quién decidió el envío de Caro Quintero a EUA

Durante su conferencia de prensa matutina de este jueves en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que Estados Unidos pidió a Rafael Caro Quintero, pero aclaró quién decidió enviarlo.

Sí había petición de ellos, pero la decisión se tomó aquí en el Consejo de Seguridad, por decisión del Consejo de Seguridad.

La mandataria federal, sin dar más detalles, reconoció que hay más peticiones de extradición de personas encarceladas en México por parte de autoridades de Estados Unidos.

