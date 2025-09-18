¿Qué Pasa en Francia? Protestas Contra Recortes de Presupuesto Dejan Varios Heridos y Arrestos

Sindicatos franceses contra las medidas de recortes al presupuesto convocaron a protestas hoy, 18 de septiembre de 2025, en diferentes puntos de Francia.

Según medios locales, las autoridades reportaron a más de 500,000 manifestantes en el país, mientras que los protestantes afirmaron que son más de un millón.

Video: Jornada de Protestas y Huelgas Hoy en París, Francia

Las calles se llenaron de incendios provocados por los manifestantes, realizaron bloqueos en institutos y en calles principales. Durante las protestas, las autoridades desplegaron a 80,000 policías y gendarmes; hasta el momento suman 181 arrestos y 22 personas heridas.

Lugares de protesta por recortes en Francia

París fue el epicentro de la protesta, porque 55 mil personas recorrieron la plaza de la Bastilla con rumbo a la plaza de la Nación, que son lugares conocidos por su simbolismo histórico.

En otras ciudades como Nantes, Marsella, Lyon y Rennes hubo también fuertes movilizaciones.

Monumentos como la Torre Eiffel cerraron.

Algunas salas del Museo Louvre también fueron cerradas.

18 mil de las 20 mil farmacias del país se sumaron a la huelga para rechazar la reducción de márgenes de ganancias en medicamentos.

Además, sindicalistas ingresaron al patio del Ministerio de Economía en Bercy, donde llevaban bombas de humo rojas y exhibieron banderas palestinas antes de ser desalojados por la policía.

Cabe señalar que las movilizaciones fueron organizadas por ocho principales sindicatos franceses y se mantuvo pese a la caída del gobierno de la administración de François Bayrou. El presidente Emmanuel Macron designó a Sébastien Lecornu como nuevo primer ministro, aunque hasta ahora no ha detallado su estrategia para cumplir con las exigencias de déficit de la Unión Europea.

