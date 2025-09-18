Jugadores del Mónaco Terminan en Ropa Interior durante Vuelo: ¿Qué Pasó en el Avión?

Los jugadores del Mónaco terminaron en ropa interior durante un vuelo. Te decimos qué fue lo que pasó en el avión.

En redes sociales circulan videos del inusual momento que vivieron los jugadores de AS Mónaco durante su viaje a Bélgica, donde enfrentarían a Brujas en la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League 2025.

¿Qué Pasó en el avión de los jugadores del Mónaco?

Los jugadores del Mónaco mostraron cómo el intenso calor dentro del avión los obligó casi a desnudarse debido a una falla en el sistema de aire acondicionado.

Debido a esta inusual situación, los jugadores tuvieron que descender del avión en ropa interior.

