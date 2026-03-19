Claudia Sheinbaum se Reúne con Presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en Cancún

Este jueves, 19 de marzo de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se reúne con su homólogo de la República Federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, en Cancún, Quintana Roo.

Previo a la reunión con la presidenta Sheinbaum, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro de trabajo con la delegación empresarial alemana que acompaña al presidente Frank-Walter Steinmeier en su visita oficial a México.

Mediante redes sociales, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que durante la reunión con representantes de Merck, Bosch, Flix y diversas pymes alemanas, el canciller De la Fuente destacó la importancia de las pymes para ambas economías y señaló que "las empresas alemanas han desempeñado un papel esencial en el desarrollo de la base industrial mexicana, particularmente en sectores como el automotriz, la ingeniería, los químicos, el farmacéutico y la manufactura avanzada; así como los fuertes flujos de comercio e inversión, que colocan a México como el principal socio comercial de Alemania en América Latina, con más de 2,100 empresas de ese país operando en el nuestro y generando más de 300 mil empleos de alta calidad".

📸 Esta mañana, el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo un encuentro de trabajo con la delegación empresarial alemana que acompaña al presidente Frank-Walter Steinmeier en su visita oficial a México, previo a la reunión que sostendrá con la presidenta Sheinbaum.



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Cabe recordar que Alemania es el segundo mayor inversionista de la Unión Europea en México y el quinto a nivel global. Al mismo tiempo, es el principal socio comercial de México entre los integrantes del bloque económico.

Segundo viaje de Steinmeier a México

Ayer, el mandatario alemán fue recibido por el canciller Juan Ramón de la Fuente en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo. Steinmeier llegó acompañado por una comitiva de funcionarios y una delegación de empresarios.

Se trata del segundo viaje de Steinmeier a México, destacó su oficina, que resaltó las buenas relaciones económicas y el hecho de que numerosas empresas alemanas exporten o inviertan en el país.

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