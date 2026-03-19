Despliegan Intenso Operativo Aéreo y Terrestre en El Álamo, Culiacán; Reportan Detonaciones

Un fuerte operativo federal por aire y tierra se registró durante la madrugada de este jueves en la comunidad de El Álamo, sindicatura de El Salado, al sur del municipio de Culiacán, Sinaloa.

La acción fue encabezada por elementos de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes desplegaron un amplio dispositivo de seguridad que incluyó al menos dos helicópteros y un convoy de unidades oficiales.

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Reportan detonaciones de arma de fuego

De acuerdo con testimonios de habitantes de la zona, durante el desarrollo del operativo se escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, lo que ha generado versiones sobre un posible enfrentamiento; sin embargo, este hecho no ha sido confirmado de manera oficial por las autoridades.

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