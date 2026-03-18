Un hombre resultó herido por disparos de arma de fuego durante un ataque registrado la tarde de este miércoles 18 de marzo en una zona de invasión ubicada entre las colonias Antonio Nakayama e Infonavit Barrancos, al sur de Culiacán. Los hechos ocurrieron en una vivienda construida con material reciclable, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades de seguridad.

De acuerdo con la información proporcionada, el ataque se registró sobre la calle Artículo 115, entre Benjamín Hill y Macario Gaxiola, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego. Tras el aviso, autoridades acudieron al sitio para verificar la situación y brindar atención a la persona lesionada.

Hombre es herido de bala por sujetos armados al sur de Culiacán.

Según los reportes, un grupo armado ingresó al asentamiento y abrió fuego en repetidas ocasiones con arma corta contra la víctima, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido. La agresión ocurrió en el interior de la zona habitacional improvisada, lo que complicó las labores iniciales de localización.

En el lugar quedaron evidencias del ataque, incluyendo casquillos percutidos, lo que permitió a las autoridades delimitar el área y comenzar con las primeras diligencias. Elementos de seguridad procedieron al aseguramiento del sitio mientras se desarrollaban las acciones correspondientes.

Minutos después de la agresión, paramédicos de la Cruz Roja arribaron al punto para brindar los primeros auxilios al hombre lesionado, quien presentaba heridas por proyectil de arma de fuego. Tras su valoración, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional resguardaron la zona, en tanto personal de la Fiscalía General del Estado acudió para llevar a cabo las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación por este hecho ocurrido en el sur de Culiacán.

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