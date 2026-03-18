Balacera en Domicilio de Ensenada Deja Tres Personas Muertas y Dos Heridas

Un ataque armado registrado alrededor de las 13:02 horas en el poblado de Maneadero, en Ensenada, dejó como saldo varias personas lesionadas y movilizó a corporaciones de seguridad y servicios de emergencia. El reporte fue recibido a través del C5, alertando sobre detonaciones de arma de fuego en las calles Hermenegildo Galeana y Francisco I. Madero, en la parte alta de la zona.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal acudieron de inmediato al sitio tras recibir el llamado, con el objetivo de verificar la situación reportada. Al llegar, los oficiales ingresaron a un domicilio donde se señalaba la posible presencia de personas lesionadas.

Cinco personas fueron localizadas con heridas de bala en domicilio de Ensenada.

Dentro del inmueble, los agentes localizaron a cuatro hombres y una mujer tendidos sobre el suelo, todos con visibles lesiones, aparentemente provocadas por proyectiles de arma de fuego. En el lugar también se observaron manchas pardo rojizas, y las personas no respondían al llamado de los oficiales.

Ante la gravedad de la escena, se solicitó de forma inmediata la presencia de paramédicos para brindar atención a las víctimas. La intervención médica se realizó en el mismo domicilio, donde se procedió a valorar a cada una de las personas encontradas.

Fue en este punto cuando los socorristas confirmaron que dos hombres y una mujer ya no contaban con signos vitales, mientras que los otros dos hombres presentaban lesiones que ameritaron su traslado a una clínica para recibir atención especializada.

Las autoridades continúan con la investigación tras el ataque armado.

Tras la confirmación de los fallecimientos y el traslado de los heridos, las autoridades procedieron al acordonamiento del área para preservar la escena. Asimismo, se dio aviso a la Fiscalía General del Estado, encargada de llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

El hecho quedó bajo resguardo de las autoridades competentes, quienes iniciaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido en este ataque armado registrado en la zona de Maneadero. Se espera que en las próximas horas se den a conocer mayores detalles del hecho.

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Información de Patricia Lafarga | N+

RCP